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Die Schlümpfe

Die verlorene Stadt Yore

Staffel 2Folge 19vom 15.08.2026
Die verlorene Stadt Yore

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Die Schlümpfe

Folge 19: Die verlorene Stadt Yore

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die unbändige Neugier von Neugieri stürzt ihn, Clumsy und Schlaubi in ein gefährliches Abenteuer. In den Fängen zweier Hexen sollen sie als Glücksbringer für die Suche nach einer sagenumwobenen Stadt dienen. Doch die Schlümpfe haben bereits einen Plan, um den bösen Zauberinnen zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden ...

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