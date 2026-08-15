Die verlorene Stadt YoreJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 19: Die verlorene Stadt Yore
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die unbändige Neugier von Neugieri stürzt ihn, Clumsy und Schlaubi in ein gefährliches Abenteuer. In den Fängen zweier Hexen sollen sie als Glücksbringer für die Suche nach einer sagenumwobenen Stadt dienen. Doch die Schlümpfe haben bereits einen Plan, um den bösen Zauberinnen zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company