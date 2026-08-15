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Die Schlümpfe

Ende schlumpft, alles schlumpft

Staffel 2Folge 18vom 15.08.2026
Ende schlumpft, alles schlumpft

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Die Schlümpfe

Folge 18: Ende schlumpft, alles schlumpft

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe sollen das Gold der Elfen entwendet haben. Der erboste Elfenprinz schwört Rache und will Schlumpfhausen vernichten. Während Papa Schlumpf sich auf eine riskante Mission zur Elfenkönigin begibt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, rückt die Armee des Prinzen bereits auf das wehrlose Dorf vor.

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