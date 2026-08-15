Ende schlumpft, alles schlumpftJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 18: Ende schlumpft, alles schlumpft
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe sollen das Gold der Elfen entwendet haben. Der erboste Elfenprinz schwört Rache und will Schlumpfhausen vernichten. Während Papa Schlumpf sich auf eine riskante Mission zur Elfenkönigin begibt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, rückt die Armee des Prinzen bereits auf das wehrlose Dorf vor.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company