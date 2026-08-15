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Die Schlümpfe

Schlumpf mir keine Blume / Die Zauber-Rolle

Staffel 2Folge 14vom 15.08.2026
Schlumpf mir keine Blume / Die Zauber-Rolle

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Die Schlümpfe

Folge 14: Schlumpf mir keine Blume / Die Zauber-Rolle

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein fatales Missverständnis stürzt Fauli in das größte Abenteuer seines Lebens. Im Glauben, seine Tage seien gezählt, stellt er sich waghalsig jeder Gefahr. Clumsy entdeckt eine geheimnisvolle Zauberrolle, die Gegenstände unsichtbar macht. Der Zauber gerät jedoch außer Kontrolle, nimmt schon bald bedrohliche Ausmaße an und bringt ganz Schlumpfhausen in Gefahr.

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