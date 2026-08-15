Schlumpf mir keine Blume / Die Zauber-RolleJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 14: Schlumpf mir keine Blume / Die Zauber-Rolle
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein fatales Missverständnis stürzt Fauli in das größte Abenteuer seines Lebens. Im Glauben, seine Tage seien gezählt, stellt er sich waghalsig jeder Gefahr. Clumsy entdeckt eine geheimnisvolle Zauberrolle, die Gegenstände unsichtbar macht. Der Zauber gerät jedoch außer Kontrolle, nimmt schon bald bedrohliche Ausmaße an und bringt ganz Schlumpfhausen in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company