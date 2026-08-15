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Die Schlümpfe

Die Schlümpfe auf dem Meer

Staffel 2Folge 15vom 15.08.2026
Die Schlümpfe auf dem Meer

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Die Schlümpfe

Folge 15: Die Schlümpfe auf dem Meer

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Traumi träumt von fernen Ländern und dem weiten Meer. Kurzerhand baut er mit seinen Freunden ein Segelschiff und sticht in See. Doch aus der erhofften Vergnügungsreise wird ein Albtraum: Erst geraten sie in einen schweren Sturm und landen dann im Bauch eines Wals. Kaum wieder in Freiheit, fallen sie auch noch einem fiesen Piraten in die Hände ...

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