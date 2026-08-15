Die Schlümpfe auf dem MeerJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 15: Die Schlümpfe auf dem Meer
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Traumi träumt von fernen Ländern und dem weiten Meer. Kurzerhand baut er mit seinen Freunden ein Segelschiff und sticht in See. Doch aus der erhofften Vergnügungsreise wird ein Albtraum: Erst geraten sie in einen schweren Sturm und landen dann im Bauch eines Wals. Kaum wieder in Freiheit, fallen sie auch noch einem fiesen Piraten in die Hände ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company