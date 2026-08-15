Die Schlümpfe
Folge 7: Ein echter Trüffel
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schnuffi ist unterwegs auf der Suche nach Trüffeln. Torti und die anderen warten sehnsüchtig auf die Lieferung und ahnen nicht, dass Schnuffi von Asrael verfolgt wird. Er verliert all seine gesammelten Trüffel - und so ziehen die Schlümpfe noch einmal gemeinsam los. Doch nicht nur sie suchen nach der Köstlichkeit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company