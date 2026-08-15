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Die Schlümpfe

Ein echter Trüffel

Staffel 2Folge 7vom 15.08.2026
Ein echter Trüffel

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Die Schlümpfe

Folge 7: Ein echter Trüffel

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Schnuffi ist unterwegs auf der Suche nach Trüffeln. Torti und die anderen warten sehnsüchtig auf die Lieferung und ahnen nicht, dass Schnuffi von Asrael verfolgt wird. Er verliert all seine gesammelten Trüffel - und so ziehen die Schlümpfe noch einmal gemeinsam los. Doch nicht nur sie suchen nach der Köstlichkeit.

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