Die Abenteuer des Robin SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 20: Die Abenteuer des Robin Schlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Auf dem Spielplan des Schlumpftheaters stehen "Die Abenteuer des Robin Schlumpf". Während der unbarmherzige Prinz John das Volk knechtet, stellt sich ihm ein legendärer Held entgegen: Robin Schlumpf! Mit Pfeil, Bogen und unerschütterlichem Mut kämpft er für die Unterdrückten und fordert die Obrigkeit heraus. Dabei erobert die schöne Marian sein Herz im Sturm.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company