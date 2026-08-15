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Die Schlümpfe

Die Abenteuer des Robin Schlumpf

Staffel 2Folge 20vom 15.08.2026
Die Abenteuer des Robin Schlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 20: Die Abenteuer des Robin Schlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Auf dem Spielplan des Schlumpftheaters stehen "Die Abenteuer des Robin Schlumpf". Während der unbarmherzige Prinz John das Volk knechtet, stellt sich ihm ein legendärer Held entgegen: Robin Schlumpf! Mit Pfeil, Bogen und unerschütterlichem Mut kämpft er für die Unterdrückten und fordert die Obrigkeit heraus. Dabei erobert die schöne Marian sein Herz im Sturm.

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