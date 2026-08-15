Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sindJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 13: Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sind
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein Stein, der die Zukunft voraussagt, lähmt den Tatendrang der Schlümpfe und wiegt sie in trügerischer Sicherheit - ein fataler Irrglaube! Gargamel dringt mit einer Krone in die Träume der Schlümpfe ein, um ihre Gedanken zu manipulieren. Nur Papa Schlumpf ist gegen diesen finsteren Zauber immun und muss sein Volk im Alleingang aus dem Albtraum befreien, bevor es zu spät ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company