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Die Schlümpfe

Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sind

Staffel 2Folge 13vom 15.08.2026
Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sind

Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sindJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 13: Clumsy schlumpft die Zukunft / Der Schlumpf, aus dem die Träume sind

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein Stein, der die Zukunft voraussagt, lähmt den Tatendrang der Schlümpfe und wiegt sie in trügerischer Sicherheit - ein fataler Irrglaube! Gargamel dringt mit einer Krone in die Träume der Schlümpfe ein, um ihre Gedanken zu manipulieren. Nur Papa Schlumpf ist gegen diesen finsteren Zauber immun und muss sein Volk im Alleingang aus dem Albtraum befreien, bevor es zu spät ist.

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