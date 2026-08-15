Tricks aus der Schachtel / Die schlafwandelnden SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 16: Tricks aus der Schachtel / Die schlafwandelnden Schlümpfe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Aus einer unscheinbaren Kicherkiste befreit Gargamel ein rosafarbenes Wabergespenst. Die Kreatur spielt den Schlümpfen nicht nur üble Streiche, sondern treibt sie auch geradewegs in die Arme ihres Erzfeindes. Gargamel wähnt sich endlich am Ziel: Mithilfe einer magischen Flöte will er den Schlummer der Schlümpfe für immer in einen grauenvollen Albtraum verwandeln.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company