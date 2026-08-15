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Die Schlümpfe

Tricks aus der Schachtel / Die schlafwandelnden Schlümpfe

Staffel 2Folge 16vom 15.08.2026
Tricks aus der Schachtel / Die schlafwandelnden Schlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 16: Tricks aus der Schachtel / Die schlafwandelnden Schlümpfe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Aus einer unscheinbaren Kicherkiste befreit Gargamel ein rosafarbenes Wabergespenst. Die Kreatur spielt den Schlümpfen nicht nur üble Streiche, sondern treibt sie auch geradewegs in die Arme ihres Erzfeindes. Gargamel wähnt sich endlich am Ziel: Mithilfe einer magischen Flöte will er den Schlummer der Schlümpfe für immer in einen grauenvollen Albtraum verwandeln.

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