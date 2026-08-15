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Die Schlümpfe

Gargamel zu Stein erstarrt / Fauli wird fleißig

Staffel 2Folge 10vom 15.08.2026
Gargamel zu Stein erstarrt / Fauli wird fleißig

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Die Schlümpfe

Folge 10: Gargamel zu Stein erstarrt / Fauli wird fleißig

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe könnten sich entspannt zurücklehnen: Ihr größter Widersacher Gargamel ist samt seiner Katze durch seinen eigenen Zauber zu Stein erstarrt. Anfangs freuen sich die Schlümpfe darüber, doch dann beschließt Papa Schlumpf, seinem Feind zu helfen. Fauli wird derweil von den anderen Schlümpfen mithilfe eines Tricks genötigt, endlich im Dorf mitzuarbeiten.

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