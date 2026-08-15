Gargamel zu Stein erstarrt / Fauli wird fleißigJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 10: Gargamel zu Stein erstarrt / Fauli wird fleißig
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe könnten sich entspannt zurücklehnen: Ihr größter Widersacher Gargamel ist samt seiner Katze durch seinen eigenen Zauber zu Stein erstarrt. Anfangs freuen sich die Schlümpfe darüber, doch dann beschließt Papa Schlumpf, seinem Feind zu helfen. Fauli wird derweil von den anderen Schlümpfen mithilfe eines Tricks genötigt, endlich im Dorf mitzuarbeiten.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company