Schwester Schlumpf / Torti, der FresssackJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 2: Schwester Schlumpf / Torti, der Fresssack
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schlumpfine ist enttäuscht, weil keiner ihr neues Kleid bewundert. Traurig geht sie im Wald spazieren und trifft dort auf ein kleines Mädchen. Das Kind heißt Laura und scheint Schlumpfine viel besser zu verstehen als ihre Mitschlümpfe. Torti nimmt in letzter Zeit immer mehr zu. Deswegen wollen ihn die anderen auf Diät setzen - und auch Papa Schlumpf sorgt sich um Torti. Der denkt jedoch gar nicht daran, auf seine geliebten Leckereien zu verzichten.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company