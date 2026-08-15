Die Schlümpfe
Folge 5: Die blaue Plage
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe sammeln gerade seltene Beeren ein, als ein Frosch auftaucht und sie um Hilfe bittet. Es handelt sich um einen verzauberten Prinzen, der noch am gleichen Tag zurückverwandelt werden muss. Doch bald werden die Schlümpfe selbst von Gargamel gefangen genommen und verzaubert.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company