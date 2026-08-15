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Die Schlümpfe

Die blaue Plage

Staffel 2Folge 5vom 15.08.2026
Die blaue Plage

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Die Schlümpfe

Folge 5: Die blaue Plage

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe sammeln gerade seltene Beeren ein, als ein Frosch auftaucht und sie um Hilfe bittet. Es handelt sich um einen verzauberten Prinzen, der noch am gleichen Tag zurückverwandelt werden muss. Doch bald werden die Schlümpfe selbst von Gargamel gefangen genommen und verzaubert.

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