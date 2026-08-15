Verschwende nicht, schlumpfe nicht / Schnuffi, der WetterfroschJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 4: Verschwende nicht, schlumpfe nicht / Schnuffi, der Wetterfrosch
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe sind mit der Ernte beschäftigt. Weil es sehr anstrengend ist, alles per Hand einzusammeln, entwickelt Handy eine Maschine, die die Schlümpfe unterstützt. Das funktioniert so gut, dass sie kaum hinterherkommen, das Obst und Gemüse zu verarbeiten. Also muss auch dafür eine Maschine her. Schnuffi entdeckt seine Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen, doch kaum einer der anderen Schlümpfe will ihm zuhören.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company