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Die Schlümpfe

Verschwende nicht, schlumpfe nicht / Schnuffi, der Wetterfrosch

Staffel 2Folge 4vom 15.08.2026
Verschwende nicht, schlumpfe nicht / Schnuffi, der Wetterfrosch

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Die Schlümpfe

Folge 4: Verschwende nicht, schlumpfe nicht / Schnuffi, der Wetterfrosch

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe sind mit der Ernte beschäftigt. Weil es sehr anstrengend ist, alles per Hand einzusammeln, entwickelt Handy eine Maschine, die die Schlümpfe unterstützt. Das funktioniert so gut, dass sie kaum hinterherkommen, das Obst und Gemüse zu verarbeiten. Also muss auch dafür eine Maschine her. Schnuffi entdeckt seine Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen, doch kaum einer der anderen Schlümpfe will ihm zuhören.

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