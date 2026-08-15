Wer zuletzt lacht / Die bewundernswerten SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 9: Wer zuletzt lacht / Die bewundernswerten Schlümpfe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamel wähnt sich am Ziel: Er braut einen Zaubertrank, der ein besonderes Gas freisetzt - Lachgas. Wenn es seine Wirkung entfaltet, können sich die Schlümpfe nicht mehr lautlos vor dem Zauberer verstecken. Sie lachen so laut, dass ihr Widersacher sie mühelos aufspüren kann. Doch Papa Schlumpf hat einen Plan B. Der Magier Melchior ist krank und bittet Papa Schlumpf um Hilfe.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company