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Die Schlümpfe

Wer zuletzt lacht / Die bewundernswerten Schlümpfe

Staffel 2Folge 9vom 15.08.2026
Wer zuletzt lacht / Die bewundernswerten Schlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 9: Wer zuletzt lacht / Die bewundernswerten Schlümpfe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamel wähnt sich am Ziel: Er braut einen Zaubertrank, der ein besonderes Gas freisetzt - Lachgas. Wenn es seine Wirkung entfaltet, können sich die Schlümpfe nicht mehr lautlos vor dem Zauberer verstecken. Sie lachen so laut, dass ihr Widersacher sie mühelos aufspüren kann. Doch Papa Schlumpf hat einen Plan B. Der Magier Melchior ist krank und bittet Papa Schlumpf um Hilfe.

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