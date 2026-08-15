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Die Schlümpfe

Schlumpfines liebster Freund / Ein Schlumpf aus dem Weltall

Staffel 2Folge 6vom 15.08.2026
Schlumpfines liebster Freund / Ein Schlumpf aus dem Weltall

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Die Schlümpfe

Folge 6: Schlumpfines liebster Freund / Ein Schlumpf aus dem Weltall

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Schlumpfine pflückt gerade ein paar wunderschöne Blumen, als sie ein krankes Mäuslein entdeckt. Sie bringt es ins Dorf, um es zu pflegen. Aufopferungsvoll kümmert sich Schlumpfine um ihren neuen Freund, und bald geht es der Maus besser. Doch dann passiert ein Unglück. Traumi träumt von einer Begegnung der dritten Art. Als er tatsächlich einen Außerirdischen entdeckt, glauben ihm die anderen Schlümpfe allerdings nicht.

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