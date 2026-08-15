Schlumpfines liebster Freund / Ein Schlumpf aus dem WeltallJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 6: Schlumpfines liebster Freund / Ein Schlumpf aus dem Weltall
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schlumpfine pflückt gerade ein paar wunderschöne Blumen, als sie ein krankes Mäuslein entdeckt. Sie bringt es ins Dorf, um es zu pflegen. Aufopferungsvoll kümmert sich Schlumpfine um ihren neuen Freund, und bald geht es der Maus besser. Doch dann passiert ein Unglück. Traumi träumt von einer Begegnung der dritten Art. Als er tatsächlich einen Außerirdischen entdeckt, glauben ihm die anderen Schlümpfe allerdings nicht.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company