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Die Schlümpfe

Papas Hochzeitstag

Staffel 2Folge 12vom 15.08.2026
Papas Hochzeitstag

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Die Schlümpfe

Folge 12: Papas Hochzeitstag

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpf fühlt sich alt und müde - bis die zauberhafte Fee Blumenbell erscheint und ihn wieder in einen jungen Schlumpf verwandelt. Hals über Kopf verliebt, plant er sogar die Hochzeit mit seiner Retterin. Die Schlümpfe durchschauen den faulen Zauber jedoch sofort und wittern eine Falle Gargamels ...

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