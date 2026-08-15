Die Schlümpfe
Folge 12: Papas Hochzeitstag
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpf fühlt sich alt und müde - bis die zauberhafte Fee Blumenbell erscheint und ihn wieder in einen jungen Schlumpf verwandelt. Hals über Kopf verliebt, plant er sogar die Hochzeit mit seiner Retterin. Die Schlümpfe durchschauen den faulen Zauber jedoch sofort und wittern eine Falle Gargamels ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company