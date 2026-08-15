Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Gargamels Riese / Der Drache

Staffel 4Folge 1vom 15.08.2026
Gargamels Riese / Der Drache

Gargamels Riese / Der DracheJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 1: Gargamels Riese / Der Drache

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamel führt einen hinterhältigen Plan im Schilde: Der Zauberer möchte ein schreckenserregendes Monster erschaffen, das allen Schlümpfen den Garaus machen soll. Doch sein Plan läuft anders als erwartet. / Im Zankschloss liefern sich Selwyn und Tallulah hitzige Wortgefechte. Gargoyle Tharp hält den Streit nicht länger aus und sucht bei den Schlümpfen Zuflucht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen