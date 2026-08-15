Gargamels Riese / Der DracheJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 1: Gargamels Riese / Der Drache
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamel führt einen hinterhältigen Plan im Schilde: Der Zauberer möchte ein schreckenserregendes Monster erschaffen, das allen Schlümpfen den Garaus machen soll. Doch sein Plan läuft anders als erwartet. / Im Zankschloss liefern sich Selwyn und Tallulah hitzige Wortgefechte. Gargoyle Tharp hält den Streit nicht länger aus und sucht bei den Schlümpfen Zuflucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company