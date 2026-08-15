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Die Schlümpfe

Der Reisende / Der Mann im Mond

Staffel 4Folge 4vom 15.08.2026
Der Reisende / Der Mann im Mond

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Die Schlümpfe

Folge 4: Der Reisende / Der Mann im Mond

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein unheilvoller Drache versetzt das Dorf in Angst und Schrecken. Nun müssen die Schlümpfe herausfinden, wie sie das Monster besänftigen können. / Der Mann im Mond wird seiner Aufgabe überdrüssig und lässt sich im Dorf der Schlümpfe nieder. Damit bringt er die Lebensgewohnheiten der Bewohner ziemlich durcheinander.

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