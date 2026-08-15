Der Reisende / Der Mann im MondJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 4: Der Reisende / Der Mann im Mond
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein unheilvoller Drache versetzt das Dorf in Angst und Schrecken. Nun müssen die Schlümpfe herausfinden, wie sie das Monster besänftigen können. / Der Mann im Mond wird seiner Aufgabe überdrüssig und lässt sich im Dorf der Schlümpfe nieder. Damit bringt er die Lebensgewohnheiten der Bewohner ziemlich durcheinander.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company