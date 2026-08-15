Faulis Schlummerparty / Das SchlumpfkistenrennenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 16: Faulis Schlummerparty / Das Schlumpfkistenrennen
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Fauli findet einfach keine Ruhe: Die Schlümpfe organisieren eine Party für ihn, obwohl er lieber schlafen will. Obendrein wird er auch noch in eine dumme Wette hineingezogen. / Dank Bastelschlumpfs neuester Erfindung fahren im Dorf jetzt viele mit einem eigenen Auto umher. Das bringt Gargamel auf eine Idee, mit der er Unruhe bei den Schlümpfen stiften will.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company