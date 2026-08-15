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Die Schlümpfe

Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des Dorfbrunnens

Staffel 4Folge 6vom 15.08.2026
Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des Dorfbrunnens

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Die Schlümpfe

Folge 6: Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des Dorfbrunnens

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Schlaubi Schlumpf stößt auf ein Keksrezept aus Papa Schlumpfs Zauberbuch. Er möchte damit an einem Wettbewerb teilnehmen und ist sich seines Sieges ziemlich sicher. / Clumsy Schlumpf hütet ein rätselhaftes Geheimnis und verbringt Tag und Nacht am Dorfbrunnen. Was führt er im Schilde und ist Gargamel in die Sache verwickelt?

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