Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des DorfbrunnensJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 6: Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des Dorfbrunnens
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schlaubi Schlumpf stößt auf ein Keksrezept aus Papa Schlumpfs Zauberbuch. Er möchte damit an einem Wettbewerb teilnehmen und ist sich seines Sieges ziemlich sicher. / Clumsy Schlumpf hütet ein rätselhaftes Geheimnis und verbringt Tag und Nacht am Dorfbrunnen. Was führt er im Schilde und ist Gargamel in die Sache verwickelt?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company