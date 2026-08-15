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Die Schlümpfe

Der Flickenfellbär / Schlumpfine, die Naschkatze

Staffel 4Folge 12vom 15.08.2026
Der Flickenfellbär / Schlumpfine, die Naschkatze

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Die Schlümpfe

Folge 12: Der Flickenfellbär / Schlumpfine, die Naschkatze

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Jemand hat den Fluss-Schlumpf nahe seinem Lebensraum eingefroren. Jetzt sucht das ganze Dorf nach der Ursache für diese fürchterliche Tat. Die Spuren führen die Schlümpfe ins geheimnisvolle Land der Smaragd-Kaiserin. / Torti verteilt an jeden Schlumpf einen Jahresvorrat seiner selbst gemachten Bonbons. Doch nicht alle können den Süßigkeiten widerstehen und gehen alles andere als sparsam damit um.

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