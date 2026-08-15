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Die Schlümpfe

Ein Haustier für Baby Schlumpf / Symbole der Weisheit

Staffel 4Folge 5vom 15.08.2026
Ein Haustier für Baby Schlumpf / Symbole der Weisheit

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Die Schlümpfe

Folge 5: Ein Haustier für Baby Schlumpf / Symbole der Weisheit

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Baby Schlumpf nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem es um das niedlichste Haustier geht. Sein Haustier gewinnt sofort die Herzen der Jury. Zu diesem Zeitpunkt weiß jedoch niemand, dass das Tier vom bösen Zauberer Gargamel erschaffen wurde. / Schlaubi Schlumpf träumt davon, wie Papa Schlumpf zu sein, und verändert sein Aussehen.

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