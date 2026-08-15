Ein Haustier für Baby Schlumpf / Symbole der WeisheitJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 5: Ein Haustier für Baby Schlumpf / Symbole der Weisheit
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Baby Schlumpf nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem es um das niedlichste Haustier geht. Sein Haustier gewinnt sofort die Herzen der Jury. Zu diesem Zeitpunkt weiß jedoch niemand, dass das Tier vom bösen Zauberer Gargamel erschaffen wurde. / Schlaubi Schlumpf träumt davon, wie Papa Schlumpf zu sein, und verändert sein Aussehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company