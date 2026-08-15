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Die Schlümpfe

Jokey's Schatten / Die Schlumpfine-Sonate

Staffel 4Folge 2vom 15.08.2026
Jokey's Schatten / Die Schlumpfine-Sonate

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Die Schlümpfe

Folge 2: Jokey's Schatten / Die Schlumpfine-Sonate

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Jokey Schlumpfs Schatten macht sich plötzlich selbstständig und treibt im ganzen Dorf sein Unwesen. / Gargamel bringt Schlumpfine in seine Gewalt und verabreicht ihr ein Wahrheitsserum. Er erhofft sich, von ihr Papa Schlumpfs bestgehütete Geheimnisse zu erfahren.

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