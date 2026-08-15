Jokey's Schatten / Die Schlumpfine-SonateJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 2: Jokey's Schatten / Die Schlumpfine-Sonate
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Jokey Schlumpfs Schatten macht sich plötzlich selbstständig und treibt im ganzen Dorf sein Unwesen. / Gargamel bringt Schlumpfine in seine Gewalt und verabreicht ihr ein Wahrheitsserum. Er erhofft sich, von ihr Papa Schlumpfs bestgehütete Geheimnisse zu erfahren.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company