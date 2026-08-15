Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Die versteinerten Schlümpfe / Großnases Problem

Staffel 4Folge 14vom 15.08.2026
Die versteinerten Schlümpfe / Großnases Problem

Die versteinerten Schlümpfe / Großnases ProblemJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 14: Die versteinerten Schlümpfe / Großnases Problem

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Schlaubi Schlumpf kann mal wieder nicht die Finger von Papa Schlumpfs Zauberbuch lassen. Prompt verwandelt er sich und das ganze Dorf in Stein. / Eitler Schlumpf ist unzufrieden mit seiner Nase und steckt mit seiner Unzufriedenheit auch sein Umfeld an, sogar Gargamel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen