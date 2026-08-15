Die versteinerten Schlümpfe / Großnases ProblemJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 14: Die versteinerten Schlümpfe / Großnases Problem
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schlaubi Schlumpf kann mal wieder nicht die Finger von Papa Schlumpfs Zauberbuch lassen. Prompt verwandelt er sich und das ganze Dorf in Stein. / Eitler Schlumpf ist unzufrieden mit seiner Nase und steckt mit seiner Unzufriedenheit auch sein Umfeld an, sogar Gargamel.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company