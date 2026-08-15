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Die Schlümpfe

Schlumpfines goldene Locken / Monsterschlümpfe

Staffel 4Folge 10vom 15.08.2026
Schlumpfines goldene Locken / Monsterschlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 10: Schlumpfines goldene Locken / Monsterschlümpfe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Schlumpfine gerät in die Fänge der bösen Hexe Hogatha, die sich ihrer goldenen Haare bemächtigen will. Im Dorf der Schlümpfe wird nun aufgeregt über eine Rettungsaktion diskutiert. / Schlaubi Schlumpf stibitzt Papa Schlumpfs Zauberbuch und verwandelt auf einem Kostümball alle Teilnehmer in eigenartige Kreaturen.

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