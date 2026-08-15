Schlumpfines goldene Locken / MonsterschlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 10: Schlumpfines goldene Locken / Monsterschlümpfe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Schlumpfine gerät in die Fänge der bösen Hexe Hogatha, die sich ihrer goldenen Haare bemächtigen will. Im Dorf der Schlümpfe wird nun aufgeregt über eine Rettungsaktion diskutiert. / Schlaubi Schlumpf stibitzt Papa Schlumpfs Zauberbuch und verwandelt auf einem Kostümball alle Teilnehmer in eigenartige Kreaturen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company