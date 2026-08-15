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Die Schlümpfe

Sassette

Staffel 4Folge 20vom 15.08.2026
Sassette

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Die Schlümpfe

Folge 20: Sassette

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlumpflinge stehlen Gargamels Zauberbuch, um für Schlumpfine eine Schwester zu erschaffen. Da ihnen jedoch einige Zutaten fehlen, mischen sie versehentlich andere, frechere Bestandteile in die magische Tonmasse. So entsteht Sassette - ein rothaariges, temperamentvolles Schlumpf-Mädchen in roter Latzhose, das kaum still steht. Als Gargamel sie entführt, um die Schlümpfe in eine Falle zu locken, bringt ihre unschuldige Zuneigung den bösen Zauberer völlig durcheinander.

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