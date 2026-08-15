Die Schlümpfe
Folge 20: Sassette
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlumpflinge stehlen Gargamels Zauberbuch, um für Schlumpfine eine Schwester zu erschaffen. Da ihnen jedoch einige Zutaten fehlen, mischen sie versehentlich andere, frechere Bestandteile in die magische Tonmasse. So entsteht Sassette - ein rothaariges, temperamentvolles Schlumpf-Mädchen in roter Latzhose, das kaum still steht. Als Gargamel sie entführt, um die Schlümpfe in eine Falle zu locken, bringt ihre unschuldige Zuneigung den bösen Zauberer völlig durcheinander.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company