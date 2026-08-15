Papas Kummerwarzen / Der schlumpfomatische SchlumpfulatorJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 15: Papas Kummerwarzen / Der schlumpfomatische Schlumpfulator
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpf macht sich so viele Sorgen, dass er einen Ausschlag im Gesicht bekommt. Doch es gibt eine Kreatur, die ihn von seinem Leiden befreien könnte. / Gargamel wartet mit dem nächsten Angriff auf die Schlümpfe auf: Er verbreitet ein Unkraut im Wald, in dem sich die Schlümpfe verfangen sollen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company