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Die Schlümpfe

Papas Kummerwarzen / Der schlumpfomatische Schlumpfulator

Staffel 4Folge 15vom 15.08.2026
Papas Kummerwarzen / Der schlumpfomatische Schlumpfulator

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Die Schlümpfe

Folge 15: Papas Kummerwarzen / Der schlumpfomatische Schlumpfulator

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpf macht sich so viele Sorgen, dass er einen Ausschlag im Gesicht bekommt. Doch es gibt eine Kreatur, die ihn von seinem Leiden befreien könnte. / Gargamel wartet mit dem nächsten Angriff auf die Schlümpfe auf: Er verbreitet ein Unkraut im Wald, in dem sich die Schlümpfe verfangen sollen.

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