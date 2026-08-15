Ein Umzugswagen voller Schlümpfe / Halt an und schlumpfe die RosenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 7: Ein Umzugswagen voller Schlümpfe / Halt an und schlumpfe die Rosen
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der Herbstumzug steht vor der Tür und die Schlümpfe bitten eine Hasenfamilie, ihren Wagen zu ziehen. Gargamel wittert die Gelegenheit, seine verhassten Schlümpfe ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen, und verkleidet sich als riesiger Hase. / Eine böse Zauberin droht, den Lebensraum der Waldelfen zu vernichten. Die Schlümpfe stellen sich ihr jedoch entgegen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company