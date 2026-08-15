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Die Schlümpfe

Ein Umzugswagen voller Schlümpfe / Halt an und schlumpfe die Rosen

Staffel 4Folge 7vom 15.08.2026
Ein Umzugswagen voller Schlümpfe / Halt an und schlumpfe die Rosen

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Die Schlümpfe

Folge 7: Ein Umzugswagen voller Schlümpfe / Halt an und schlumpfe die Rosen

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der Herbstumzug steht vor der Tür und die Schlümpfe bitten eine Hasenfamilie, ihren Wagen zu ziehen. Gargamel wittert die Gelegenheit, seine verhassten Schlümpfe ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen, und verkleidet sich als riesiger Hase. / Eine böse Zauberin droht, den Lebensraum der Waldelfen zu vernichten. Die Schlümpfe stellen sich ihr jedoch entgegen.

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