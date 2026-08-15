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Die Schlümpfe

Jokeys Musikknochen / Gargamels Missgeschick

Staffel 4Folge 8vom 15.08.2026
Jokeys Musikknochen / Gargamels Missgeschick

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Die Schlümpfe

Folge 8: Jokeys Musikknochen / Gargamels Missgeschick

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Jokey Schlumpf tut so, als wäre er krank, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Doch sein Plan geht ordentlich nach hinten los. / Gargamel versucht, Esmeralda eine Formel abzuluchsen, mit der er die Schlümpfe in seine Gewalt bringen kann.

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