Jokeys Musikknochen / Gargamels MissgeschickJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 8: Jokeys Musikknochen / Gargamels Missgeschick
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Jokey Schlumpf tut so, als wäre er krank, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Doch sein Plan geht ordentlich nach hinten los. / Gargamel versucht, Esmeralda eine Formel abzuluchsen, mit der er die Schlümpfe in seine Gewalt bringen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company