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Die Schlümpfe

Das Geheimnis des Schattensumpfes / Der versechsfachte Schlaubi

Staffel 4Folge 3vom 15.08.2026
Das Geheimnis des Schattensumpfes / Der versechsfachte Schlaubi

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Die Schlümpfe

Folge 3: Das Geheimnis des Schattensumpfes / Der versechsfachte Schlaubi

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Muffi verabscheut seinen eigenen Geburtstag und versteckt sich im Schattensumpf. Während die Schlümpfe vergeblich nach ihm suchen, erlebt er so manches kuriose Abenteuer. / Gargamel greift erneut zu dunkler Magie, kreiert eine Formel, die alles verdoppelt, und bringt damit das ganze Dorf der Schlümpfe durcheinander.

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