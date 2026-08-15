Das Geheimnis des Schattensumpfes / Der versechsfachte SchlaubiJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 3: Das Geheimnis des Schattensumpfes / Der versechsfachte Schlaubi
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Muffi verabscheut seinen eigenen Geburtstag und versteckt sich im Schattensumpf. Während die Schlümpfe vergeblich nach ihm suchen, erlebt er so manches kuriose Abenteuer. / Gargamel greift erneut zu dunkler Magie, kreiert eine Formel, die alles verdoppelt, und bringt damit das ganze Dorf der Schlümpfe durcheinander.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company