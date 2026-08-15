Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den RingJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 19: Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den Ring
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Drei erwachsene Schlümpfe werden durch eine magische Uhr zu kleinen Schlumpflingen verwandelt - freche Kinder, die mit bunten Outfits und neuen Ideen das Dorf aufmischen. / Als fiese Schlammmonster den Fluss stauen, entscheidet ein Ringkampf über das Schicksal des Dorfes und ausgerechnet der tollpatschige Clumsy wird zum unerwarteten Helden.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company