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Die Schlümpfe

Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den Ring

Staffel 4Folge 19vom 15.08.2026
Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den Ring

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Die Schlümpfe

Folge 19: Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den Ring

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Drei erwachsene Schlümpfe werden durch eine magische Uhr zu kleinen Schlumpflingen verwandelt - freche Kinder, die mit bunten Outfits und neuen Ideen das Dorf aufmischen. / Als fiese Schlammmonster den Fluss stauen, entscheidet ein Ringkampf über das Schicksal des Dorfes und ausgerechnet der tollpatschige Clumsy wird zum unerwarteten Helden.

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