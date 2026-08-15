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Die Schlümpfe

Zwirnis Zauberland / Frühstück bei Torti

Staffel 4Folge 13vom 15.08.2026
Zwirnis Zauberland / Frühstück bei Torti

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Die Schlümpfe

Folge 13: Zwirnis Zauberland / Frühstück bei Torti

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Herbstmodenschau im Dorf steht an und Zwirni Schlumpf soll die entsprechenden Outfits herstellen. Schlaubi Schlumpf hat eine zündende Idee, um Zwirni zu unterstützen, und greift mal wieder zum Zauberbuch von Papa Schlumpf. Er zaubert eine magische Nadel, die blitzschnell arbeitet. Doch die Sache hat einen Haken ... / Gargamel kann von dem Gedanken nicht lassen, die Schlümpfe zu zerstören. Und erneut findet er eine Gelegenheit, seinen finsteren Plan in die Tat umzusetzen.

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