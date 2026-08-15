Zwirnis Zauberland / Frühstück bei TortiJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 13: Zwirnis Zauberland / Frühstück bei Torti
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Herbstmodenschau im Dorf steht an und Zwirni Schlumpf soll die entsprechenden Outfits herstellen. Schlaubi Schlumpf hat eine zündende Idee, um Zwirni zu unterstützen, und greift mal wieder zum Zauberbuch von Papa Schlumpf. Er zaubert eine magische Nadel, die blitzschnell arbeitet. Doch die Sache hat einen Haken ... / Gargamel kann von dem Gedanken nicht lassen, die Schlümpfe zu zerstören. Und erneut findet er eine Gelegenheit, seinen finsteren Plan in die Tat umzusetzen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company