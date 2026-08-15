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Die Schlümpfe

Tick-Tack Schlümpfe / Hefty und der Rollschlumpfer

Staffel 4Folge 9vom 15.08.2026
Tick-Tack Schlümpfe / Hefty und der Rollschlumpfer

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Die Schlümpfe

Folge 9: Tick-Tack Schlümpfe / Hefty und der Rollschlumpfer

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Bei den Schlümpfen richten sich neuerdings alle nach der Zeit, die die große Uhr im Dorf anzeigt. Schlaubi Schlumpf nutzt das schamlos aus und manipuliert die Anzeige der Uhr für seine eigenen Interessen. / Hefti Schlumpf wird sich nach einem Unfall bewusst, wie es ist, nicht mobil zu sein. Doch Handy Schlumpf hat eine zündende Idee, um ihn wieder beweglicher zu machen.

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