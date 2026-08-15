Tick-Tack Schlümpfe / Hefty und der RollschlumpferJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 9: Tick-Tack Schlümpfe / Hefty und der Rollschlumpfer
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Bei den Schlümpfen richten sich neuerdings alle nach der Zeit, die die große Uhr im Dorf anzeigt. Schlaubi Schlumpf nutzt das schamlos aus und manipuliert die Anzeige der Uhr für seine eigenen Interessen. / Hefti Schlumpf wird sich nach einem Unfall bewusst, wie es ist, nicht mobil zu sein. Doch Handy Schlumpf hat eine zündende Idee, um ihn wieder beweglicher zu machen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company