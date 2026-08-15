Halte die andere Wange hin / Der trojanische SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 11: Halte die andere Wange hin / Der trojanische Schlumpf
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein weiblicher Waldtroll bittet Hefti um einen eigenartigen Gefallen: Er soll ihr Tritte auf die Nase verpassen, die ihr wegen eines roten Pickels heftig zu jucken scheint. / Der finstere Zauberer Gargamel schmiedet einen neuen Plan, um die Schlümpfe zu zerstören. Er erschafft den seiner Meinung nach perfekten Köder - eine Statue, die wie Papa Schlumpf aussieht.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company