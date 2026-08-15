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Die Schlümpfe

Halte die andere Wange hin / Der trojanische Schlumpf

Staffel 4Folge 11vom 15.08.2026
Halte die andere Wange hin / Der trojanische Schlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 11: Halte die andere Wange hin / Der trojanische Schlumpf

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein weiblicher Waldtroll bittet Hefti um einen eigenartigen Gefallen: Er soll ihr Tritte auf die Nase verpassen, die ihr wegen eines roten Pickels heftig zu jucken scheint. / Der finstere Zauberer Gargamel schmiedet einen neuen Plan, um die Schlümpfe zu zerstören. Er erschafft den seiner Meinung nach perfekten Köder - eine Statue, die wie Papa Schlumpf aussieht.

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