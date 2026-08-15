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Die Schlümpfe

Tortis und Handys Straßencafe / Die Schmuddlings

Staffel 4Folge 18vom 15.08.2026
Tortis und Handys Straßencafe / Die Schmuddlings

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Die Schlümpfe

Folge 18: Tortis und Handys Straßencafe / Die Schmuddlings

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Torti und Bastelschlumpf kreieren eine leckere Süßigkeit, die die Menschen als Eis kennen. Doch statt zusammenzuarbeiten, wächst zunehmend die Konkurrenz zwischen den beiden Erfindern. / Die Schlümpfe bekommen Besuch von einer außerirdischen Lebensform. Die Kreaturen leben im Schlamm und ernähren sich sogar davon. Nicht jeder im Dorf steht den Besuchern wohlgesonnen gegenüber.

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