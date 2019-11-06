Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Drei zwei eins

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der 16-jährige Murat Cengiz entdeckt auf seinem neu erworbenen, gebrauchten PC das Entführungsvideo einer jungen Frau. Seine Mutter drängt ihn, damit zur Polizei zu gehen. Alle Indizien weisen darauf hin, dass das Video aktuell ist und die Jugendliche noch lebt. Werden die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian Matussek den Fall lösen und die entführte Frau rechtzeitig befreien können? Rechte: Sat.1

