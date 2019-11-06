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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 30vom 06.11.2019
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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 30: Vöglein, flieg!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Französin wird tot am Seeufer aufgefunden. Die Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia tappen im Dunkeln, denn die vermeintliche Identität der Toten stellt sich schnell als falsch heraus. Das Opfer hatte sich als Pariser Journalistin ausgegeben, ohne je auch nur einen einzigen Artikel veröffentlicht zu haben. Während ihrer Ermittlungen decken die Kommissare auf, wer die Tote wirklich war - und finden sich plötzlich inmitten eines tragischen Familiendramas wieder. Rechte: Sat.1

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