Staffel 1Folge 30vom 06.11.2019
Vöglein, flieg!Jetzt ohne Werbung streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 30: Vöglein, flieg!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Französin wird tot am Seeufer aufgefunden. Die Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia tappen im Dunkeln, denn die vermeintliche Identität der Toten stellt sich schnell als falsch heraus. Das Opfer hatte sich als Pariser Journalistin ausgegeben, ohne je auch nur einen einzigen Artikel veröffentlicht zu haben. Während ihrer Ermittlungen decken die Kommissare auf, wer die Tote wirklich war - und finden sich plötzlich inmitten eines tragischen Familiendramas wieder. Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1