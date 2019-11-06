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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 35vom 06.11.2019
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Flinke Finger

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 35: Flinke Finger

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Flüchtling Murad Alaya rettet Kommissar Christian Matussek das Leben, indem er ihn vor dem Ersticken durch einen Fremdkörper im Hals bewahrt. Kinski revanchiert sich bei ihm und ist von Murad beeindruckt. Doch die entstehende Freundschaft ist nicht von langer Dauer: Murad Alaya wird einen Tag später erstochen im Park aufgefunden. Für die Kommissare Lena Behringhaus und Matussek beginnt eine Ermittlungsreise zwischen den Welten von Schwarzarbeit, Großdealern und Flüchtlingen. Rechte: Sat.1

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

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