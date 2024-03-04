Staffel 4Folge 21vom 04.03.2024

Folge 21: Geisterstunde im Reich der Vögel
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Ein Junge aus dem Reich der Vögel bittet Tsunade um Hilfe, da ein Geist sein Dorf heimsucht. Da kaum jemand da ist, schickt Tsunade den entsetzten Naruto, Neji und TenTen als Dreierteam los, um das Dorf von dem Geist zu befreien.

Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media