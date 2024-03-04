Staffel 4Folge 23vom 04.03.2024
Naruto
Folge 23: Auf eigene Faust
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Die Shinobi werden von ihrer Mission entbunden, doch Naruto ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Als er auf eigene Faust ermittelt und verhaftet wird, wollen ihm seinen Teamkameraden helfen, doch da taucht Kakashi auf und verbietet es.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
