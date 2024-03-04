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Naruto

NarutoStaffel 4Folge 24vom 04.03.2024
Der Jutsu-Dieb

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Naruto

Folge 24: Der Jutsu-Dieb

23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Der Verdächtige wird vor Gericht gestellt, allerdings rettet der Geist ihn in letzter Sekunde. Kakashi kämpft währenddessen gegen Nagare, doch das ist sehr schwierig, da dieser ein wandernder Ninja ist, der Jutsus stiehlt.

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