Staffel 4Folge 24vom 04.03.2024
Der Jutsu-DiebJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 24: Der Jutsu-Dieb
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Der Verdächtige wird vor Gericht gestellt, allerdings rettet der Geist ihn in letzter Sekunde. Kakashi kämpft währenddessen gegen Nagare, doch das ist sehr schwierig, da dieser ein wandernder Ninja ist, der Jutsus stiehlt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media