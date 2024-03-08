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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 1vom 08.03.2024
Kibas langer Tag

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Naruto

Folge 1: Kibas langer Tag

22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Naruto soll Akamaru beobachten, da dieser mit einem Virus infiziert wurde, das ihn aggressiv macht. Kiba hat Angst um Akamaru und flieht mit dem Hund aus dem Dorf. Eines Nachts verwandelt sich Akamaru jedoch in ein riesiges Monster.

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