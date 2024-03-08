Staffel 5Folge 1vom 08.03.2024
Kibas langer TagJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 1: Kibas langer Tag
22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Naruto soll Akamaru beobachten, da dieser mit einem Virus infiziert wurde, das ihn aggressiv macht. Kiba hat Angst um Akamaru und flieht mit dem Hund aus dem Dorf. Eines Nachts verwandelt sich Akamaru jedoch in ein riesiges Monster.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media