Staffel 5Folge 16vom 09.03.2024
Folge 16: Die Rückkehr des besten Feindes?
23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Die Ermittlungen gegen den Sprengfallenexperten Genno gehen weiter, während Guy an den Grenzen feststellt, dass sich Takis Truppen zurückziehen. Doch da vermutet wird, dass Genno noch lebt, wird das Dorf nach versteckten Bomben abgesucht.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
