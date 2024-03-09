Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 5 Folge 17 vom 09.03.2024
Folge 17: Alte Geschichten, neues Wissen

22 Min. Folge vom 09.03.2024 Ab 12

Genno hat mehrere Briefbomben in Konoha verteilt, die Shikamura zu finden versucht. Doch es sind einfach zu viele und viele der Ninja sichern noch die Grenzen. Doch dann erhält er Hilfe von einem älteren Paar, die die Machart der Bombern erkennen.

