Staffel 5Folge 17vom 09.03.2024
Alte Geschichten, neues WissenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 17: Alte Geschichten, neues Wissen
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Genno hat mehrere Briefbomben in Konoha verteilt, die Shikamura zu finden versucht. Doch es sind einfach zu viele und viele der Ninja sichern noch die Grenzen. Doch dann erhält er Hilfe von einem älteren Paar, die die Machart der Bombern erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media