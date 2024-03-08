Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 5 Folge 6 vom 08.03.2024
Keine Mission ist auch eine Mission

23 Min. Folge vom 08.03.2024 Ab 12

Naruto und Choji setzen Ruiga außer Gefecht, wobei Yurinojou verletzt wird. Choji bleibt bei ihm, während sich Naruto auf die Suche nach Hinata macht. Diese hat den Auftrag, Prinzessin Haruna in Sicherheit zu bringen. Haruna überlistet Hinata und verschwindet. Naruto begegnet dem zweiten der Ja-Nin-Brüder, Jiga. Dieser lockt ihn in eine Felsenarena, deren Wände von Eisen durchzogen sind. Jigas Jutsu hat etwas mit Magnetismus zu tun - was Naruto vor ein größeres Problem stellt.

