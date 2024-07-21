Staffel 5Folge 3vom 21.07.2024
Das LachgiftJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 3: Das Lachgift
22 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12
Naruto und Shino nehmen an einer skurrilen Mission teil: Der Sohn des Verstorbenen soll alles erben, wenn er bei der Trauerfeier nicht lacht. Shino soll ihn vertreten, da er noch nie gelacht hat, doch jemand mischt ihm Lachgift ins Essen.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media