Staffel 5Folge 9vom 08.03.2024
Naruto
Folge 9: Verlobung mit Hindernissen
22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Für ihre Mission muss sich Ino als Prinzessin ausgeben, die kurz vor der Hochzeit mit dem Prinzen Chikara steht. Vor allem auf alten Fotos sehen sich beide sehr ähnlich. Doch schon bei der ersten Begegnung verläuft nicht alles nach Plan.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media