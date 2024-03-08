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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 12vom 08.03.2024
Guy in Gefahr

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Naruto

Folge 12: Guy in Gefahr

23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Auf Tsunadas Wunsch soll sich Lee mehr schonen, was ihm natürlich gar nicht gefällt. Dann verletzt er sich auch noch im Trainingskampf mit Guys neuem Schüler Yagura. Bei der nächsten Mission in den Bergen verunglückt dieser jedoch sogleich.

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