Staffel 5Folge 10vom 08.03.2024
Naruto
Folge 10: Suche Training, biete Dojo!
23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Bei seiner Rückkehr nach Konoha sieht Naruto viele Schilder von einer neuen Kampfkunstschule. Der Chef ist Lee, der dringend einen Herausforderer sucht. Da Naruto kaum im Training ist, scheut er sich. Nur Guy traut sich plötzlich.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
