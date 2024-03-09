Staffel 5Folge 18vom 09.03.2024
Naruto
Folge 18: Eine Seltsame Schatzsuche
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Durch die Hinweise und neuen Erkenntnisse versteht Shikamaru langsam, was Genno vorhat. Anscheinend hat sein Racheplan etwas mit seinem Sohn zu tun. Doch irgendetwas scheint ihn daran zu hindern, alle Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media