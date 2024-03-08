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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 8vom 08.03.2024
Prinzessin Haruna

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Naruto

Folge 8: Prinzessin Haruna

21 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Auf seinem Weg zur Macht über das Grüne Land braucht Renga noch Prinzessin Haruna. Doch Naruto weigert sich, sie an Renga zu übergeben. In dem folgenden Kampf muss sich Naruto gegen Jutsus verteidigen, die er noch nie vorher gesehen hat.

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