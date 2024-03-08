Staffel 5Folge 8vom 08.03.2024
Prinzessin HarunaJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 8: Prinzessin Haruna
21 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Auf seinem Weg zur Macht über das Grüne Land braucht Renga noch Prinzessin Haruna. Doch Naruto weigert sich, sie an Renga zu übergeben. In dem folgenden Kampf muss sich Naruto gegen Jutsus verteidigen, die er noch nie vorher gesehen hat.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media